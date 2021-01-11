В Петербурге за новогодние праздники в пожарах погибли 9 человек

В понедельник, 11 января, в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу подвели итоги длинных праздничных выходных, предоставив статистику чрезвычайных происшествий за этот период.

Так, с 31 декабря по 11 января пожарно-спасательные отряды Петербурга совершили 1 884 выезда. В общей сложности, за это время в городе произошел 281 техногенный пожар, жертвами которых стали 9 человек, а еще 20 получили травмы. Спасти из огня удалось 36 петербуржцев, заявил замглавы ГУ МЧС России по Северной столице Игорь Титенок в ходе пресс-конференции.

Отметим, что первый пожар во время новогодних праздников произошел уже в 00:13 1 января в Красносельском районе города. Причиной возгорания стала петарда, которая попала на один из балконов в многоэтажке. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупреждают об опасности «ватрушек», на которых сейчас часто катаются с горок и дети, и взрослые.