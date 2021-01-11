ГУ МЧС о катании с горок: ватрушки неуправляемы и непредсказуемы

Чтобы катание на ватрушке не стало трагедией, нужно пользоваться специально оборудованными спусками. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

Эксперт подчеркивает: ватрушка — это неуправляемое спортивное снаряжение, которое ведет себя совершенно непредсказуемо. Поэтому во избежание несчастных случаев следует выбирать не стихийные, а специально оборудованные горки. По его мнению, именно игнорирование правил безопасности является причиной серьезных травм или даже смерти во время катания.

За прошедшие праздничные дни, по словам главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексея Бойкова, повреждения после неудачных спусков с горок получили 5 человек. А в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, по данным его главврача Антона Повзуна, поступил 1 человек с травмой позвоночника. Медики сходятся во мнении, что перед тем, как прокатиться на ватрушке, следует адекватно оценить местность: не слишком ли крутой спуск, нет ли на пути препятствий. Отдельный совет родителям: внимательно следите за детьми.

Напомним, 9 января на Дудергофских высотах во время катания на ватрушке мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, разбившись о дерево. Он скончался до приезда скорой. 7 января в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области головой после спуска с горки ударился ребенок. Малыша госпитализировали. В тот же день в реанимацию с ушибом головного мозга тяжелой степени и переломами лобной кости и костей левой глазницы попал мальчик, который катался в Муринском парке.