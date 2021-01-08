Ребенок оказался в реанимации после катания на ватрушке в Муринском парке

В Калининском ребенке случилось неприятное происшествие. Ребенок катался на ватрушке в Муринском парке и на высокой скорости врезался в дерево. Мальчик экстренно помещен в реанимацию.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчик был доставлен в Детскую больницу №19 с открытой черепно-мозговой травмой накануне, 7 января. Также у ребенка выявлен ушиб головного мозга тяжелой степени и переломы лобной кости и костей левой глазницы. На данный момент его состояние оценивается как тяжёлое. Мальчик 2015 года рождения помещен в реанимацию.

После того, как больница направила телефонограмму в полицию, правоохранительные органы смогли установить причину произошедшего. По версии следствия, потерпевший врезался в дерево, когда катался на ватрушке.

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