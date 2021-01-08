Дорожный конфликт с преследованием на двух «Мерседесах» попал на видео

Дорожный конфликт с преследованием на двух «Мерседесах» попал на видео
Мужчина смог уехать от преследователей. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Два одинаковых «Мерседеса» преследовали мужчину на трассе А-121. Мужчина на иномарке так и не понял, что хотели от него странные незнакомцы.

Сама ситуация попала на видео. Его удалось снять пострадавшему на видеорегистратор. Об инциденте сообщил «Мегаполис» в социальных сетях.

Отмечается, что случилась погоня рано утром 7 января на трассе А-121 в сторону Приозерска. Неизвестные автомобили начали прижимать к обочине иномарку. Вскоре водителю пришлось остановиться. Из салона одного «Мерседеса» вышел мужчина с нашивками на форме. Его претензии не удалось узнать, так как пострадавший не стал выходить из своей машины.

Вскоре мужчине удалось отбиться от назойливых преследователей, но подобная ситуация продолжалась несколько раз. Из «Мерседесов» позже вышли и другие люди, они были в официальных костюмах.

В какой-то момент они устали гоняться за водителем и решили сфотографировать номера его автомобиля и уехали в неизвестном направлении.

Пострадавший так и не узнал причины случившегося. Он уже написал заявление в полицию и планирует подать жалобы в другие инстанции.

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