На Пражской «какой-то нехороший человек» устроил ДТП и скрылся

Колесо машины оказалось на поребрике. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Колесо машины оказалось на поребрике. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге на Пражской улице водитель легкового авто учинил ДТП, а после скрылся с места происшествия. Виновника разыскивают.

Авария случилась в четверг, 7 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, «какой-то нехороший человек» вырулил на полосу встречного движения через две сплошные, когда двигался в сторону проспекта Славы.

«Увидев, что спровоцировал ДТП, вернулся в ряд и скрылся», — рассказала пострадавшая сторона.

На кадрах видно, что одна из пострадавших легковушек вылетела на тротуар. Другая стояла чуть дальше. Вероятно, они столкнулись. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка выехала на тротуар после ДТП на проспекте Авиаконструкторов.