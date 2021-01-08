На Пражской «какой-то нехороший человек» устроил ДТП и скрылся

На Пражской &#171;какой-то нехороший человек&#187; устроил ДТП и скрылся
Колесо машины оказалось на поребрике. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге на Пражской улице водитель легкового авто учинил ДТП, а после скрылся с места происшествия. Виновника разыскивают.

Авария случилась в четверг, 7 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, «какой-то нехороший человек» вырулил на полосу встречного движения через две сплошные, когда двигался в сторону проспекта Славы.

«Увидев, что спровоцировал ДТП, вернулся в ряд и скрылся», — рассказала пострадавшая сторона.

На кадрах видно, что одна из пострадавших легковушек вылетела на тротуар. Другая стояла чуть дальше. Вероятно, они столкнулись. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка выехала на тротуар после ДТП на проспекте Авиаконструкторов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости СПб пражская улица


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гузеева показала «депрессивную» елку и поругалась с подписчиками
На Пражской «какой-то нехороший человек» устроил ДТП и скрылся
Полиция разыскивает даму в откровенном наряде, станцевавшую тверк у ...
Легковушка выехала на тротуар после ДТП на Авиаконструкторов
Автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской
Мирослава Карпович впервые опубликовала совместное фото с Павлом Прилучным
Фестиваль огня «Рождественская звезда» увидели зрители из 140 стран
Из института РАН на Дворцовой похитили 26 археологических артефактов