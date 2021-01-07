Легковушка выехала на тротуар после ДТП на Авиаконструкторов

В Приморском районе Петербурга перекресток не поделили два легковых автомобиля. Информация о пострадавших устанавливается.
Авария случилась в ночь на пятницу, 8 января, на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что одна из машин выехала с проезжей части на тротуар. Детали столкновения транспортных средств не приводятся.
В комментариях к записи пользователи отметили, что столкновения на указанном перекрестке случаются довольно часто.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской улице.