Легковушка выехала на тротуар после ДТП на Авиаконструкторов

В Приморском районе Петербурга перекресток не поделили два легковых автомобиля. Информация о пострадавших устанавливается.

Авария случилась в ночь на пятницу, 8 января, на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна из машин выехала с проезжей части на тротуар. Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

В комментариях к записи пользователи отметили, что столкновения на указанном перекрестке случаются довольно часто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской улице.