Легковушка выехала на тротуар после ДТП на Авиаконструкторов

Легковушка выехала на тротуар после ДТП на Авиаконструкторов
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга перекресток не поделили два легковых автомобиля. Информация о пострадавших устанавливается.

Авария случилась в ночь на пятницу, 8 января, на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна из машин выехала с проезжей части на тротуар. Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

В комментариях к записи пользователи отметили, что столкновения на указанном перекрестке случаются довольно часто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция разыскивает даму в откровенном наряде, станцевавшую тверк у ...
Легковушка выехала на тротуар после ДТП на Авиаконструкторов
Автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской
Мирослава Карпович впервые опубликовала совместное фото с Павлом Прилучным
Фестиваль огня «Рождественская звезда» увидели зрители из 140 стран
Из института РАН на Дворцовой похитили 26 археологических артефактов
Два автомобиля столкнулись на перекрестке Беговой и Приморского
Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры на Генерала Симоняка