Автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля марки BMW и автобуса. Легковушка осталась без бокового окна.

Авария случилась в четверг, 7 января, на пересечении Большой Морской улицы и улицы Труда. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись при повороте с Большой Морской улицы на улицу Труда. На кадрах видно, что у иномарки сильно повреждена боковая часть, а также выбито одно из стекол. После удара машину развернуло.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Беговой улицы и Приморского проспекта. Машины встали посреди перекрестка.