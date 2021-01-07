Два автомобиля столкнулись на перекрестке Беговой и Приморского

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Беговой и Приморского
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Они встали посреди перекрестка.

Авария случилась вечером в четверг, 7 января, на пересечении Беговой улицы и Приморского проспекта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись, двигаясь во встречных направлениях. Очевидцы предположили, что причиной аварии стал снег.

Детали столкновения и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ford и Daewoo заблокировали левый ряд на Дальневосточной улице.

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