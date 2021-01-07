Ford и Daewoo заблокировали левый ряд на Дальневосточной улице

Два легковых автомобиля затруднили проезд на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Столкнувшиеся машины заняли две полосы движения.

Авария случилась в четверг, 7 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить автомобили марок Ford Focus и Daewoo Nexia. Очевидцы отметили, что транспортные средства столкнулись по направлению к Народной улице. На кадрах видно, что участники ДТП заблокировали левый ряд.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе столкнулись две легковушки. Аварию могла спровоцировать гололедица.