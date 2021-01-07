Скользко: на Выборгском шоссе столкнулись две легковушки

Скользко: на Выборгском шоссе столкнулись две легковушки
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении Выборгского шоссе и Парковой улицы в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Столкновение могла спровоцировать гололедица.

Авария случилась в четверг, 7 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что причиной столкновения транспортных средств стал снег. На кадрах видно, что один из автомобилей развернуло.

Детали произошедшего не приводятся. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что капот легковушки превратился в груду металла после ДТП с маршруткой на Ветеранов.

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