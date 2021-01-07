Капот легковушки превратился в груду металла после ДТП с маршруткой на Ветеранов

Место столкновения легковушки и маршрутки. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место столкновения легковушки и маршрутки. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга не смогли разъехаться легковой автомобиль и маршрутка. Проезжую часть засыпало осколками.

Авария случилась в четверг, 7 января, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах зафиксировано, что легковушка получила значительные повреждения. Маршрутка №К-306 почти не пострадала.

Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали в ДТП с иномарками на «Скандинавии». Приезжали спасатели и сотрудники скорой помощи.