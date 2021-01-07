Два человека пострадали в ДТП с иномарками на «Скандинавии»

На трассе «Скандинавия» в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Есть пострадавшие.

Авария случилась в четверг, 7 января. О столкновении авто марок Audi и Peugeot очевидцы рассказали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отметили, что к месту ЧП прибыли спасатели.

В группе пожарно-спасательной службы Агалатово добавили, что сигнал об аварии поступил дежурному в 19:40. В результате столкновения транспортных средств пострадали два человека. Их передали сотрудникам скорой помощи.

Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель каршеринга сбежал с места ДТП, повредив пять машин в Красном Селе.