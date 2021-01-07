Водитель каршеринга сбежал с места ДТП, повредив пять машин в Красном Селе

Водитель каршеринга сбежал с места ДТП, повредив пять машин в Красном Селе
Место происшествия. Фото: скриншот группы "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

На проспекте Ленина в Красном Селе произошло массовое ДТП. Аварию спровоцировал водитель каршерингового авто, после чего скрылся.

Дорожный инцидент случился в четверг, 7 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, лихач устроил аварию с пятью машинами. После он не стал дожидаться приезда инспекторов ГИБДД и скрылся бегством.

Владельцы пострадавших легковушек пытались догнать беглеца, но не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» подбил легковушку на перекрестке Бухарестской и Белы Куна.

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