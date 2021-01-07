«Яндекс» подбил легковушку на перекрестке Бухарестской и Белы Куна

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины не поделили дорогу при повороте.

Авария случилась в четверг, 7 января, на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Белы Куна. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина сервиса «Яндекс.Такси» лишилась бампера, а у второй легковушки значительно пострадала боковая часть. По словам очевидцев, виновником аварии стал служебный автомобиль.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

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