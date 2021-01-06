На Московском шоссе фура прижала легковушку, полностью перекрыв проезд

На Московском шоссе в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием фуры и автомобиля Daewoo Matiz.

Авария случилась в среду, 6 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, грузовой автомобиль «прижал» иномарку и занял все полосы движения. На кадрах видно, что передняя часть легковушки сильно пострадала, фура полностью перекрыла проезд.

Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП на улице Подвойского приезжала скорая помощь. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.