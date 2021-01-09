Один погиб и трое в больнице после катания на ватрушке в Петербурге

Один погиб и трое в больнице после катания на ватрушке в Петербурге
Мужчина погиб, катаясь на ватрушках в парке. Фото: скриншот группы "Транспортный коллапс, Красное Село"

На юго-западе Санкт-Петербурга мужчина разбил голову, когда катался на ватрушках с горы. Спасти пострадавшего не удалось.

Об этом сообщается в группе «Транспортный коллапс, Красное Село». Все произошло в субботу, 9 января, на Дудергофских высотах.

По словам очевидцев, погибшему мужчине было 27 лет. Во время катания он получил открытую черепно-мозговую травму, разбившись о дерево. Он скончался до приезда скорой.

Кроме того, в тот же день в парке девушка сломала позвоночник, ее госпитализировали. Еще двоих с травмами также увезли на скорой.

«Вчера там крепко разбивались люди об деревья, сегодня, видимо, решили продолжили это «развлечение». Граждане, ватрушки — это неуправляемое чудовище!», — пишут в сообществе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти трехлетний ребенок попал в больницу, покатавшись на «ватрушке».

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