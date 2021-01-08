В Ленобласти трехлетний ребенок попал в больницу, покатавшись на «ватрушке»

Тюбинг (он же "ватрушка") - веселый, но крайне опасный "транспорт". Фото: flickr.com

Тюбинг (он же "ватрушка") - веселый, но крайне опасный "транспорт". Фото: flickr.com

В посёлке Воейково Всеволожского района Ленинградской области следователи разбираются в обстоятельствах травмирования трехлетнего ребенка, который попал в больницу со множественными травмами.

По данным правоохранителей, 7 января 2020 года отец вместе с трехлетним сыном катались на «ватрушке» в поселке Воейково. В результате активного отдыха ребенок ударился головой, а также получил другие травмы, из-за чего малышу потребовалась госпитализация.

Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в это же время в Петербурге пятилетнего мальчика экстренно доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Ребенок получил её, катаясь на «ватрушке» в Муринском парке.