Мужчина похитил телефон у петербуржца и попался полиции

Мужчина похитил телефон у петербуржца и попался полиции
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины в Петроградском районе Петербурга.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, у дома №18 по Зверинской улице. Около 5 часов утра в отдел полиции обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что у него завязался словесный конфликт с двумя мужчина. После неизвестные, применив физическую силу, открыто похитили у заявителя мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Там же стражи порядка задержали 26-летнего подозреваемого в преступлении. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Манчестерской улице задержали мужчину, ограбившего своего знакомого.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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