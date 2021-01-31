Мужчина похитил телефон у петербуржца и попался полиции

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины в Петроградском районе Петербурга.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, у дома №18 по Зверинской улице. Около 5 часов утра в отдел полиции обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что у него завязался словесный конфликт с двумя мужчина. После неизвестные, применив физическую силу, открыто похитили у заявителя мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Там же стражи порядка задержали 26-летнего подозреваемого в преступлении. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Манчестерской улице задержали мужчину, ограбившего своего знакомого.