Наставник «Вашингтона» оценил игру Овечкина

Наставник «Вашингтона» оценил игру Овечкина
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт оценил игру Александра Овечкина.

Гол Овечкина принес победу «столичным» в матче против «Бостона» (4:3 ОТ).

«У него невероятная карьера. Как же он бросает. Гол в овертайме — идеальный пример. Он выпустил шайбу как из пращи. Он не играл десять дней, а потом вышел на лед и провел такой матч», — цитирует его пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч прошел в Вашингтоне и закончился в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бекстрем, Тревор ван Римсдайк, Том Уилсон и Александр Овечкин. У «Бостона» отличались Ник Ритчи, Брэд Маршан и Чарли Макэвой.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом же матче после отстранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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Наставник «Вашингтона» оценил игру Овечкина