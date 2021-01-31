Тюлень Крошик насладился СПА в Репино

Тюлень Крошик насладился СПА в Репино
Тюлень Крошик. Фото: скриншот instagram

Тюленю Крошику устроили СПА в «Фонде друзей балтийской нерпы» в Репино. Интернет-пользователей умилил довольный «посетитель».

Кадрами процедур поделились в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, как Крошик получает от происходящего удовольствие.

«Массаж и холя ногтей», — написали в сообществе.

Подписчики прозвали тюленя пушистый почесун.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самые известные нерпы Петербурга осваивают новую деятельность. Они стали блогерами на площадке YouTube.

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