Петербургские нерпята Крошик и Шлиссик стали блогерами на YouTube

Самые известные нерпы Петербурга осваивают новую деятельность. Они стали блогерами на площадке YouTube. Фонд балтийской нерпы рассчитывает получить для подопечных дополнительный источник дохода.
Теперь на канале «Nerpa Spb», блогеры-нерпы показывают свою жизнь. Пользователи площадки смогут узнать, чем питаются животные, а также как они любят нырять в бассейн.
В официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте» указано, что жертвовать свои деньги нерпятам не нужно, достаточно просто подписаться на канал и следить за новыми видео.
«Монетизация происходит за счет количества подписчиков и часов просмотра содержимого блога. Для начала нам нужны 1000 подписчиков и 4 тысячи часов просмотра. Поддержите наш канал!», – написали создатели канала в социальной сети.
Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что тюлень Крошик стал официальным сотрудником Фонда друзей балтийской нерпы.