Тюлень Крошик стал официальным сотрудником Фонда друзей балтийской нерпы

Самый известный тюлень Северной столицы, Крошик, получил заслуженное место заместителя директора Фонда друзей балтийской нерпы по связям с общественностью.

Об этом представили благотворительной организации рассказали на официальной странице Фонда в Instagram в субботу, 23 января. Сотрудники центра опасаются, что таким образом Крошик может подсидеть и самого директора. Однако помимо назначения тюленя Крошика на новую должность, у фонда было еще несколько новостей. Оказывается, проведать подопечных организации приехал депутат Госдумы Михаил Романов, который обещал помогать активистам в случае бюрократических сложностей.

В организации отмечают, что сразу же воспользовались новым знакомством и рассказали о новом проекте, в реализации которого местные инстанции необоснованно отказывают. Правда, названия инстанций и имена отказавших людей, как и подробности проекта в фонде раскрывать не стали.

Также gazeta.spb.ru писала, как совсем недавно петербуржцы умилялись физическим упражнениям тюленя Шлиссика.