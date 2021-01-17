Петербуржцев умилил тюлень Шлюссик, делающий зарядку

Петербуржцев умилил тюлень Шлюссик, делающий зарядку
Тюлень сделал "зарядку". Фото: скрин Instagram

Фонд друзей балтийской нерпы поделился трогательный роликом с участием всеми любимого тюленя Шлиссика.

Новое видео появилось в Instagram-аккаунте фонда. На кадрах запечатлено пробуждение ластоногого: открыв глаза, он начинает забавно двигать шеей и зевать.

В комментариях под постом пользователи оставили множество комментариев. Подписчики отметили, насколько Шлиссик милый и забавный. Некоторые юзеры предположили, что такие движения шеей — это зарядка.

«Проснулся — потянулся», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тюлень Крошик поздравил петербуржцев с Новым Годом.

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