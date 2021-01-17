Петербуржцев умилил тюлень Шлюссик, делающий зарядку

Фонд друзей балтийской нерпы поделился трогательный роликом с участием всеми любимого тюленя Шлиссика.
Новое видео появилось в Instagram-аккаунте фонда. На кадрах запечатлено пробуждение ластоногого: открыв глаза, он начинает забавно двигать шеей и зевать.
В комментариях под постом пользователи оставили множество комментариев. Подписчики отметили, насколько Шлиссик милый и забавный. Некоторые юзеры предположили, что такие движения шеей — это зарядка.
«Проснулся — потянулся», — написал пользователь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тюлень Крошик поздравил петербуржцев с Новым Годом.