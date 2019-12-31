Тюлень Крошик поздравляет петербуржцев с Новым Годом

Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» благодарят всех, кто поддерживает работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги. Фото: www.vodokanal.spb.ru

Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» благодарят всех, кто поддерживает работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги. Фото: www.vodokanal.spb.ru

Самый известный тюлень России, проживающий в спеццентре в Репино, поздравляет жителей Северной столицы с Новым годом с открытки, подготовленной ГУП «Водоканал».

Совместное поздравление от «Водоканала» и Центра по спасению и изучению морских млекопитающих опубликовали сегодня, 31 декабря. Ученые-зоологи подвели итоги активной пятилетней деятельности, рассказали о выпущенных сотне тюленей, а также напомнили чудесную историю спасения нерпы Крошика.

Он был крайне истощен, когда попал в руки специалистов, а после того, как ученые выходили зверька, отказался возвращаться на волю, оставшись с людьми. Сегодня Крошик поздравляет петербуржцев с Новым годом, напоминая о том, что делать добро — необходимо и важно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что океанологи сняли фильм о спасении нерп, и в частности — про тюленя Крошика.