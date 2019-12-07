Океанологи сняли фильм про нерп, его звезда — Крошик из Петербурга

Фильм выйдет в прокат до конца года. Фото: YouTube/vodemarin77

Фильм выйдет в прокат до конца года. Фото: YouTube/vodemarin77

В Сети появился трейлер фильма, снятого студией Института океанологии им. Ширшова РАН. Картина посвящена нерпам, а главная роль отведена тюленю по имени Крошик из Петербурга.

Трейлер опубликовали в интернете сегодня, 7 декабря. Фильм повествует о взаимоотношениях людей и нерп, которые на протяжении нескольких тысяч лет разделяют берег Финского залива, а также о сегодняшней помощи попавшим в беду животным, которую оказывает человек. Картина будет доступна к просмотру до конца 2019 года.

Отметим, что главную роль в фильме отвели нерпе Крошику, который живет в Центре спасения морских млекопитающих в Северной столице. Он не захотел возвращаться в свою среду обитания, дважды возвращаясь к людям, поэтому Крошика решили оставить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рыбаках, жалующихся на тюленей-хулиганов, которые мешают ловить рыбу.