Рыбаки жалуются на тюленей-хулиганов в реке Луга

Они рвут промысловые сети, пугают рыбу и преследуют лодки.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщили активисты в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Спасение тюленей». Они рассказали, что в реке Луге завелись четыре тюленя, которые постоянно хулиганят. Животные доставляют много неприятностей рыбакам, которые вместо рыбы получают испорченные сети. Они совсем не боятся людей и, напротив, преследуют лодки. Любители водной охоты считают, что тюлени еще и очень прожорливы.

Рыбакам предложили приобрести специальные защищенные снасти, которые разорвать не так-то просто.

«В общем, на этом полигоне будет очень интересно испытать на усатых мародерах новые, защищенные от нападений снасти. Посмотреть на их удивленные морды»,

– заявили активисты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что браконьер стал фигурантом уголовного дела из-за полсотни ладожских рыб.