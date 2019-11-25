Браконьер стал фигурантом уголовного дела из-за полсотни ладожских рыб

Мужчина, считают в полиции, незаконно выловил их, так что должен отвечать перед законом.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области. Незаконную рыбалку пресекли в Ладожском озере – мужчин расставил три сети и поймал в них более 50 рыб, среди которых оказались сиги, язи, плотва и окуни. Сотрудники правоохранительных органов считают, что браконьер нарушил правила и возбудили в отношении него уголовное дело из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов. Ущерб оценили в 24 тысячи рублей.

Материалы переданы в полицию, где решится дальнейшая судьба нарушителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе задержали браконьера за незаконную ловлю леща. Сумма ущерба, причиненная действиями браконьера, составила 11 тысяч рублей. Стражами порядка орудие лова, незаконно добытые биоресурсы, а также лодка изъяты.