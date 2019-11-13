В Финском заливе задержали браконьера за незаконную ловлю леща

Транспортные полицейские в акватории Финского залива задержали 39-летнего местного жителя, который находясь на моторной лодке, осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенным орудием лова.

Выяснилось, что он с помощью лесковой сети выловил 22 экземпляра рыбы леща. Об этом сообщили gazeta.spb.ru в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте

Сумма ущерба, причиненная действиями браконьера, составила 11 тысяч рублей. Стражами порядка орудие лова, незаконно добытые биоресурсы, а также лодка изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

По этой статье нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в акватории Финского залива Санкт-Петербурга пресекли вылов двумя рыбаками ценных промысловых пород рыбы. Рыбачили сетями. В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлены граждане, которые осуществляли вылов рыбы запрещенным орудием лова.