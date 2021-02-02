Шесть клининговых фирм в Ленобласти могут быть замешаны в картельном сговоре

Сотрудники областного управления ФАС заподозрили шесть клининговых фирм в сговоре на рынке услуг по уборке помещений. За два года компании получили госконтракты на 135,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигурантами дела оказались организации «Континент», «Олимп-сити», «Империя», «Грандтаун», «Ангелы Чистоты» и «Питер услуги». Оказалось, что на аукционах между ними нет конкурентной борьбы и минимально снижены цены.

Антимонопольщики проверили около 30 закупок, проведенных с 2017 по 2019 год, в которых участвовали указанные фирмы. Общая начальная цена аукционов составляла 136,8 млн рублей, а сумма заключенных контрактов – 135,6 млн рублей. То есть снижение цены на торгах достигало всего 1-2%, тогда как в аукционах с другими участниками оно доходило до 37,5%.

Кроме того, при подаче заявок на конкурсы клининговые фирмы использовали одну и ту же техническую инфраструктуру. Совпадения нашли даже в авторах созданных файлов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что УФАС Петербурга выявило картельный сговор в закупках на поставку автотранспорта для «Городского мониторингового центра».