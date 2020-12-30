УФАС Петербурга выявило картельный сговор в закупках на поставку автотранспорта для «Городского мониторингового центра»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Санкт-Петербургу выявило наличие картельного соглашения между неким бизнесменом Кузнецовым В. В. и ООО «Автоперспектива».

По данным ведомства, в 2018-2019 годах данная организация и индивидуальный предпрниматель участвовали в трех конкурсах на поставку автотранспорта для «Городского мониторингового центра», а также в закупке на печать и распространение издания «Малая Охта». Начальные максимальные цены контрактов составляли 59 млн рублей и 6,7 млн соответственно.

Специалисты антимонопольного органа установили, что во время торгов «Автоперспектива» и ИП использовали один ip-адрес, а также минимально снижали цену (в пределах 0-1%). Кроме того, выявлена аффилированность компании и индивидуального предпринимателя. По итогам антикартельного расследования материалы дела переданы правоохранителям, которые проверят действия нарушителей на предмет нарушения уголовного законодательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС доказала наличие картельного сговора с поставщиком питания «Флоридан».