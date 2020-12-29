ФАС доказала картельный сговор с поставщиком питания «Флоридан», грозившим исками СМИ

ФАС доказала картельный сговор с поставщиком питания &#171;Флоридан&#187;, грозившим исками СМИ
В Петербурге раскрыт картель в поставках социального питания. Фото: pixabay

Петербургские антимонопольщики доказали картель на рынке соцпитания на 450 миллионов рублей. Среди фигурантов дела — АО «Артис-детское питание» и АО «Фирма Флоридан».

Ведомство считает, что они заключили картельное соглашение на 14 торгах по поставке продуктов питания в детские сады Кировского района.

Дело в отношении компаний, ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрации Кировского района возбудили еще в мае. В результате петербургское УФАС установило, что «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» еще до начала торгов договорились, какая организация станет победителем, а какая только будет создавать видимость конкуренции. В результате снижение начальной максимальной цены контрактов на всех торгах не превышало 3,3%.

При этом антимонопольщики пришли к выводу о том¸ что ООО «Юридическое бюро «Авангард» никак не влияло на юридическую самостоятельность указанных хозсубъектов при участии в этих торгах. Не нашли доказательств и связи между двумя организациями и должностными лицами администрации Кировского района при проведении указанных.

Ожидается, что АО «Артис-детское питание» и АО «Фирма Флоридан» будут оштрафованы.

Как писала Gazeta.SPb, это далеко не первый скандал, в котором звучит название АО «Фирма Флоридан». Так, в ноябре этого года в 631-й гимназии Приморского района Петербурга прошла прокурорская проверка – правоохранители осматривали школьную столовую. Гимназию обеспечивает питанием АО «Фирма «Флоридан». До этого в школе №15 Василеостровского района, в которой поставщиком питания является эта компания, подозревали массовое отравление детей.

После публикаций в СМИ, как отмечала Gazeta.SPb, сложилось впечатление, будто фирма попыталась цензурировать публикуемые материалы – изданиям грозили судебными исками.

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