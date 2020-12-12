В Петербурге один из поставщиков школьного питания грозится засудить СМИ, публикующие материалы о возможных нарушениях в его работе

В Петербурге один из поставщиков школьного питания грозится засудить СМИ, публикующие материалы о возможных нарушениях в его работе. Фото: Pixabay

В Петербурге один из поставщиков школьного питания грозится засудить СМИ, публикующие материалы о возможных нарушениях в его работе. Фото: Pixabay

АО «Фирма Флоридан», которая поставляет питание в петербургские школы, а ранее проходила по делу о картельном сговоре, похоже, пытается цензурировать информационные материалы городских СМИ и грозит им судебными исками.

Издание «Санкт-Петербург.ру» опубликовало официальное письмо, адресованное гендиректору АО «Фирма Флоридан» Татьяне Тавровой. В нем утверждается, что компания оказывала на редакцию давление. А именно — требовала удалить материалы, освещающие нарушения в работе предприятия по обеспечению питанием учащихся в Василеостровском районе.

Первые претензии «Фирмы Флоридан» были удовлетворены: «Санкт-Петербург.ру» статьи удалил. Однако затем получил от компании новые претензии, а также обвинения в том, что журналисты якобы распространяют компрометирующие поставщика школьного питания материалы.

Складывается впечатление, что «Флоридан» объявила петербургским СМИ некую судебную войну, поскольку против нескольких городских изданий, например, Peterburg2.ru и Piter.tv поданы судебные иски. В публичном письме к Тавровой говорится, что «Санкт-Петербург.ру» намерен освещать ход заседаний.

Что касается нарушений в работе АО «Фирма Флоридан», то издание, по его словам, пыталось получить от компании комментарии, но это ни к чему не привело. Тогда Тавровой адресовали публичный запрос. В нем руководителя предприятия попросили рассказать о системе организации приготовления пищи в учебных заведениях, за которые компания из городского бюджета получает сотни миллионов рублей. Но, похоже, все, что нужно «Флоридан» — это запрет на публикации в СМИ любых материалов которые содержат критику в адрес фирмы.

Причина, по которой в СМИ появились публикации, заключается в недовольстве некоторых граждан качеством питания, которое получают дети, а также отсутствием, по их словам, соблюдения санитарных норм, особенно в период пандемии коронавируса. Вот пример. В сентябре этого года в сервисе Яндекс.Район появился пост с фотографиями, рассказывающий о том, как в гимназию №11 в Василеостровском районе привезли продукты питания: они прибыли на легковом автомобиле и выгружались прямо на землю людьми без масок и перчаток.

Петербуржцы забили тревогу, а их недовольство вылилось в социальные сети. Так, в сообществе «Неизданное | Санкт-Петербург» в конце сентября появился пост, в котором одна из подписчиц показывает фотографии, якобы сделанные ее ребенком в школьной столовой. Отметим, речь все еще идет о гимназии №11. Автор поста негодует из-за качества и внешнего вида продуктов и блюд, возмущается, что персонал на выдаче не пользуется средствами индивидуальной защиты и боится, что сотрудники, которые выдают детям еду голыми руками, возможно, не придерживаются правил личной гигиены.

Ранее другие издания, например, «Мойка78», а также Gazeta.SPb сообщали о картельном сговоре, по которому проходила АО «Фирма Флоридан». В мае 2020 года УФАС по Петербургу возбудило дело о нарушении закона о конкуренции, фигурантами которого стали АО «Артис-детское питание», ООО «Юридическое бюро «Авангард» и даже администрация Кировского района, а также вышеупомянутое АО «Фирма Флоридан».

По данным ведомства, все эти компании в сговоре с администрацией Кировского района ограничили конкуренцию на торгах по организации питания в детских садах. За это депутаты ЗакСобрания резко раскритиковали главу районной администрации Сергея Иванова и попросили губернатора Петербурга Александра Беглова провести в отношении его служебную проверку. Таким образом и было признано наличие картельного сговора.