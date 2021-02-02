Движение в центре Петербурга нормализовалось

Движение в центре Петербурга нормализовалось
Движение на Невском проспекте нормализовалось. Фото: Комитет по транспорту

В центре Петербурга водители едут без существенных пробок. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

Напомним, утром 2 февраля в сервисе «Яндекс. Пробки» Невский проспект, Садовая улица, Адмиралтейский проспект и другие улицы были помечены «красным». Водители жаловали на пробки.

Сейчас никаких проблем для движения нет. На углу Невского и Садовой, у Дома книги и Казанского собора наблюдается обычное движение без пробок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по традиции, утром встали дороги, ведущие из пригородов в сторону центра Петербурга. Одна из самых длинных пробое сегодня собралась на Митрофаньевском шоссе, которое переходит в Кубинскую улицу, там в 7 утра произошло ДТП. На проспекте Славы, рядом с пересечением с Софийской, произошла двойная авария, которая заморозила движение.

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«Яндекс.Пробки» движение пробки


 

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