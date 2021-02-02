Утренние пробки в Петербурге составили четыре балла

Во вторник утром, 2 февраля, петербургские водители стоят в пробках. Загруженность дорог оценивается на четыре балла.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 8 утра. Однако уже через час дорожная ситуация поменяется в худшую сторону: пробки достигнут шести баллов.

По традиции, утром встали дороги, ведущие из пригородов в сторону центра Петербурга. Одна из самых длинных пробое сегодня собралась на Митрофаньевском шоссе, которое переходит в Кубинскую улицу, там в 7 утра произошло ДТП. На проспекте Славы, рядом с пересечением с Софийской, произошла двойная авария, которая заморозила движение.

В Невском районе красным цветом выделены Володарский мост, Народная улица и дороги, примыкающие к ней. Непросто водителям будет проехать и по Приморскому проспекту, в районе перекрестка с улицей Савушкина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение транспорта на Петровском проспекте ограничит «Бег улиток».