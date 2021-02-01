Движение транспорта на Петровском проспекте ограничит «Бег улиток»

В среду, 3 февраля, в Петроградском районе на ночь перекроют движение транспорта из-за съемок художественного фильма «Бег улиток».

Об изменениях в городском трафике в понедельник, 1 февраля, уведомляет пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы (КРТИ). Из-за съемочных работ с 23:32 среды до 5:55 четверга будет невозможен проезд по Петровскому проспекту в направлении от Петровской площади к Ремесленной улице.

Также движение транспорта запретят на участке от дома №20/1 по Петровскому проспекту до моста Бетанкура. После 5:55 4 февраля автомобили смогут ездить по магистрали в прежнем порядке. Детали фильма, съемки которого перекроют проспект, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце февраля могут возобновить съемки скандального реалити-шоу «Дом-2».