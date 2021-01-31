Съемки «Дома-2» могут возобновить в конце февраля

Закрывавшийся в конце прошлого года телепроект «Дом-2» может совсем скоро вернуться на телеэкраны. Съемки планируют возобновить в конце февраля.

Пока неизвестно, на какой платформе будут демонстрироваться новые выпуски. Это может быть телеканал «Суббота» или онлайн-площадка.

Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на бывшего менеджера проекта, 15 участников «телестройки» оставили в резерве. Их попросили не планировать поездки на конец февраля и быть готовыми к старту съемок.

Напомним, популярное телешоу «Дом-2», , которое выходило в эфир с 2004 года, закрыто. Об этом стало известно 18 декабря. Многие известные его участники прокомментировали эту новость. Позже появилась информация, что шоу не закроется совсем, а будет выходить в другом формате и на другом телеканале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатель «Дома-2» хочет выкупить у ТНТ права на проект.