Создатель»Дома-2″ хочет выкупить у ТНТ права на проект

Он убежден, что каналу не нужен бренд, придуманный им 17 лет назад.

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров намерен выкупить у телеканала ТНТ права на реалити-шоу. Он отметил, что придумал проект 17 назад и теперь он больше никому не нужен. Комиссаров направил соответствующее предложение ТНТ и ждет ответа. Он этом он рассказал в интервью InterMedia.

«Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь «Дом-2» им больше не нужен»,

— отметил он.

Комиссаров считает, что ему удастся возобновить проект и сделать его интереснее. Он добавил, что понимает причину падения рейтингов. Также он не согласен с тем, что реалити-шоу перестали интересовать зрителя. Комиссаров подчеркнул, что знает, где взять деньги на «Дом-2» и уверен в свой успех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реалити-шоу «Дом-2» может вернуться на экраны, сменив телеканал. Планируется, что уже 15 февраля следующего года съемки «Дома-2» возобновятся.