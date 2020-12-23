Реалити-шоу «Дом-2» может вернуться на экраны, сменив телеканал

Скандальное реалити-шоу «Дом-2», выходящее на телеканале ТНТ с 2004 года, не будут закрывать окончательно — проект «переедет» на собственный телеканал.

Планируется, что уже 15 февраля следующего года съемки «Дома-2» возобновятся. Скорее всего, у проекта появится собственный полноценный телеканал, где за жизнью участников зрители реалити-шоу смогут следить практически в режиме онлайн. При этом состав участников и формат программы не претерпят существенных изменений.

Как пишет издание «СтарХит», ссылаясь на собственные источники, организаторы «Дома-2» уже вели переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами о партнерстве и предоставлении площадки. Оказалось, что внезапная новость о закрытии проекта стала неприятным сюрпризом не только для поклонников передачи, но и для сотрудников шоу, которые перед Новым годом едва не остались без работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о закрытии резонансного реалити телеканал ТНТ объявил 18 декабря, назвав одной из причин низкие рейтинги.