Названы изменения и ведущие проекта «Дом-2» после перехода на СТС Love

Популярное телешоу «Дом-2» продолжит свое вещание на другом телеканале. Стали известны подробности проекта, где участники ищут свою любовь.

Как сообщает Starhit.ru, новые выпуски шоу реалити-шоу будут выходить на телеканале СТС Love, до этого программа была частью эфира ТНТ. «Дом-2» выходил на этом канале 17 лет. Теперь проект ждут изменения.

«Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: «ДОМ-2» хотят сделать современнее, интереснее. Также известно, что часть участников из старого состава останутся, плюс наберут новичков», – говорится в сообщении.

Отметим, что ведущими проекта останутся Ольга Бузова и Ксения Бородина. На данный момент они заняты созданием своего шоу на ТНТ. Также есть вариант с привлечением в «Дом-2» бывших звезд проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снимать «Дом-2» могут начать в конце февраля.