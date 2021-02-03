Коронавирус в Петербурге выявили еще у 1 916 человек

Коронавирус в Петербурге выявили еще у 1 916 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 1 тыс. 916 новых случаев.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, в Петербурге за весь период пандемии коронавирусом заразились 339 тыс. 358 жителей города. Отметим, что выздороветь уже смогли 237 тыс. 310 пациентов. Однако есть и те, кто скончались от инфекции. Так от пандемии умерли 9 тыс. 906 петербуржцев, из них 55 – за минувшие сутки.

Всего в России коронавирус выявили у 3 млн 901 тыс. 204 человек. Лидером суточного прироста стал Санкт-Петербург. На втором месте Москва, – 1 тыс. 545 человек. Тройку замкнула Московская область, – 773 новых случая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют новые пункты вакцинации от коронавируса. К 10 февраля их станет около 120.

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