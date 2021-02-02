В Петербурге откроют новые пункты вакцинации от коронавируса

В Петербурге откроют новые пункты вакцинации от коронавируса
В Петербурге появилась возможность записаться на прививку через колл-центры. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице планируют увеличить число пунктов вакцинации. К 10 февраля их станет около 120.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля. Как сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24», в настоящее время прорабатывается возможность открыть пункты вакцинации на базе «чистых» корпусов Ленэкспо.

«К 10 февраля в городе будет порядка 120 пунктов», — заявил градоначальник.

Всего на этот момент вакцинировано более 66 тыс. человек. Из них более 15 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, что с 1 февраля петербуржцы могут воспользоваться услугами интернет-порталов и телефонных служб для записи на вакцинацию. Также подать заявку на прививку можно по телефону «122».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность.

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