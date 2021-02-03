Петербургский книжный салон пройдет в конце мая на Дворцовой площади

В Северной столице готовятся к проведению XVI международного книжного салона. Мероприятие планируется провести с 26 по 29 мая на Дворцовой площади.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Как сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ, книжный салон будет приурочен к 318-у дню рождения города, что жители смогли насладиться праздником.

«Проведение Салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры, книгоиздания и литературного сообщества», – заявил председатель комитета Владимир Рябовол.

Напомним, что Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится в нашем городе с 2006 года. В празднике принимают участие все представители книжной отрасли, – издательства, авторы, творческие объединения, библиотеки, профильные учебные заведения и книжные магазины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы стали чаще покупать книги на онлайн-сервисах.