Петербуржцы стали чаще покупать книги на онлайн-сервисах

Читающие жители России постепенно переходят на онлайн-формат покупок книг. За минувший год продажи в интернете выросли в 3 раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Данные привел крупнейший онлайн-ритейлер в России Wildberries. Отмечается, что всего за 2020 год россияне приобрели почти 20 млн книг, что в три раза больше, чем годом ранее.

Так бестселлером стала книга Михаила Лабковского «Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Россияне купили свыше 54 тыс. экземпляров. В целом, у читателей наблюдается резкий интерес к к литературе по психологии и самоанализу.

Что касается художественных произведений, то самым популярным стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также зарубежная книга Луизы Олкотт «Маленькие женщины».

Кроме этого, исследователи выяснили, какие регионы стали самыми читающими. Так топ возглавил Московский регион, а следом за ним расположился Санкт-Петербург. Тройку замкнул Ханты-Мансийский автономный округ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ozon перечислил самые продаваемые книги в России за последние десять лет.