Ozon перечислил самые продаваемые книги в России за последние десять лет

Ozon перечислил самые продаваемые книги в России за последние десять лет
Российских читателей все чаще интересует прикладная литература, нежели романы, повести или рассказы. Фото: pixabay

Российский интернет-магазин Ozon проанализировал продажи книг с 2010 по 2020 год и составил рейтинг из десяти самых популярных у россиян произведений.

Лидером продаж десятилетия на платформе стала книга «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского, выпущенная в 2017 году. За три года её приобрели более ста тысяч раз. В первую тройку также вошли «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской. Среди художественной литературы первенство занимает произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», 4-я в общем рейтинге.

Эксперты отмечают, что за последние пять лет продано в 2,5 больше раза нон-фикшен литературы, чем в период с 2010 по 2015 год. Интерес к художественным произведениям за последние годы, в свою очередь, сократился на 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о самых популярных российских музыкантах.

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