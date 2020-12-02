Ozon перечислил самые продаваемые книги в России за последние десять лет

Российский интернет-магазин Ozon проанализировал продажи книг с 2010 по 2020 год и составил рейтинг из десяти самых популярных у россиян произведений.

Лидером продаж десятилетия на платформе стала книга «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского, выпущенная в 2017 году. За три года её приобрели более ста тысяч раз. В первую тройку также вошли «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской. Среди художественной литературы первенство занимает произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», 4-я в общем рейтинге.

Эксперты отмечают, что за последние пять лет продано в 2,5 больше раза нон-фикшен литературы, чем в период с 2010 по 2015 год. Интерес к художественным произведениям за последние годы, в свою очередь, сократился на 25%.

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