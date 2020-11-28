В России составили рейтинг самых популярных отечественных исполнителей

В России составили рейтинг самых популярных отечественных исполнителей
Рейв-группа Little Big Скриншот: YouTube / TRASHON

Список самых популярных российских поп-исполнителей был опубликован в газете «Культура». В списке оказались молодые музыканты и Киркоров.

В целом, популярность газета «Культура» высчитывала следующим способом: учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, доход исполнителей, количество живых выступлений, а также количество просмотров на различных площадках.

Кроме этого, во внимание был взят опрос ВЦИОМ и рейтинг доверия «Ромир».

В итоге, первую строчку занял дуэт из Владикавказа Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль). За ним также следует рэпер новой школы Элджей. А вот тройку лидеров разделили сразу два проекта — это Тимати и рейв-группа Little Big.

В пятерке оказались певица Zivert и рэпер Моргенштерн. Также в топ смогли прорваться Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт Басты в Петербурге собрал тысячи человек на фоне коронавируса.

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