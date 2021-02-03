«Евровидение» состоится, но не в привычном формате

Организаторы уверены, что из-за пандемии обычный формат конкурса вряд ли возможен.

Организаторы «Евровидения» рассказали, что в 2021 году конкурс обязательно состоится, но не в привычном формате. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что по миру продолжает распространяться коронавирус и нужно соблюдать ряд правил.

Пока непонятно, как пройдет мероприятие. Представители «Евровидения» думают, как все устроить, чтобы не допустить заболевания участников конкурса.

Напоминаем, что в 2020 году «Евровидение» не состоялось из-за пандемии коронавируса. Известно, что финал конкурса в текущем году запланирован на 22 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров рассказал о своих симпатиях относительно участника «Евровидения—2021» от России. Он уверен, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».