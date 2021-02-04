Семак рассказал об отношениях Вендела с партнерами по «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как проходит адаптация бразильского футболиста Вендела. Игрок только осенью присоединился к клубу.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», в четверг «Зенит» провел контрольный матч на сборах в Дубае против чемпиона Армении «Арарата». Сине-бело-голубые выиграли 4:0, а один из мячей забил бразилец Вендел. Сергей Семак подлился впечатлениями об игре футболиста и о том, как он чувствует себя в команде.

«Вендел адаптировался. К команде и к нашему футболу. Сегодня он чувствовал себя раскрепощенным. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату. Я надеюсь, что дело не только в погоде и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне», – заключил Сергей Семак.

Кроме этого, главный тренер команды добавил, что у Вендела есть все необходимые качества, чтобы заиграть в составе «Зенита» и в российском чемпионате.

Напомним, что игрок присоединился к «Зениту» осенью 2020 года. Футболиста купили из португальского «Спортинга».

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