Александр Дюков переизбран на пост главы РФС

В четверг, 4 февраля, в Москве состоялись выборы президента Российского футбольного союза (РФС). Единственным кандидатом был действующий глава организации Александр Дюков.

Единогласно было принято решение, что глава «Газпромнефти» в ближайшие четыре года продолжит выполнять свои обязанности на посту руководителя РФС. Отметим, что предшественником Дюкова был Виталий Мутко. В тот раз выборы также проходили на безальтернативной основе и президент Российского футбольного союза был определён единогласно, передают РИА Новости.

В своем обращении к РФС Дюков отмечает: «Мы знаем, куда двигаемся, и что мы создали мощную платформу для реализации проектов развития футбола». Он также добавил, что РФС необходимо быть лидером, примером для всех спортивных федераций в России и за её пределами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда состоится перый официальный матч «Зенита» в 2021 году.