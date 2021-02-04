Названа дата первого официального матча «Зенита» в 2021 году

Названа дата первого официального матча «Зенита» в 2021 году
"Зенит". Фото: ФК "Зенит"

Санкт-Петербургский «Зенит» встретится с тульским «Арсеналом» в рамках Кубка России. Игра пройдет на «Газпром Арене» уже 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), по итогам матча только одна команда сможет пройти в 1/4 стадию турнира. Сама игра намечена на 17:00 по московскому дерби.

Отметим, что на данный момент команда из Северной столицы находится на зимних тренировочных сборах в Дубае. Там «Зенит» проведет несколько товарищеских игр, которые помогут подготовиться к сезону.

Напомним, что «Зенит» и «Арсенал» уже однажды встречались в 1/8 Кубка России. Это было в 2014 году, тогда команда из Тулы смогла отыграться со счета 0:2 и вырвать победу в дополнительное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Артема Дзюба назвали ключевым игроком сборной России по футболу.

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