Артема Дзюбу назвали ключевым игроком сборной России

Артема Дзюбу назвали ключевым игроком сборной России
Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу ключевым игроком сборной России на предстоящем Чемпионате Европы.

В УЕФА отметили, что футболист забил три гола на чемпионате мира 2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева. Он по-прежнему является лидером РПЛ по голам и передачам.

В 19 играх за сборную России Дзюба забил 26 голов.

на данный момент подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединились к команде в ОАЭ. Они переболели коронавирусной инфекцией и готовы тренироваться на сборах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба уефа футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ливерпуль» проиграл второй домашний матч подряд
Женщина погибла под колесами электрички в Пушкине
Артема Дзюбу назвали ключевым игроком сборной России
В США 95-летний постоялец дома престарелых устроил стрельбу
Врач рассказала, как обнаружить бессимптомный COVID-19
Во время первой волны пандемии коронавируса россияне стали реже брать кредиты
Ученые объяснили, в чем преимущество чтения на открытом воздухе
Появились подробности жестокого убийства учительницы в Воронеже